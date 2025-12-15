Manisa, altı ay içinde iki büyük acı yaşadı. 9 Haziran’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti.

Zeyrek, 60 yıl sonra CHP’ye Manisa Belediye Başkanlığını kazandıran isim olmuştu...

Kent bu kaybın etkisini atlatamadan, Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay da kanser tedavisi gördüğü şehir hastanesinde yaşamını yitirdi..

12 gündür yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlanan Durbay’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Durbay'ın vefatının ardından yakın çalışma arkadaşı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, acısını paylaştı.

"KOCAMAN BİR BOŞLUĞA BIRAKILMIŞ GİBİYİM"

Denizli, Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözlerini de paylaştığı yazısında şunları dile getirdi:

Gülüm'e dair...

Çok acıklı bir hikaye yazdık dimi..." yoğun bakımda söylediğin son sözlerden biri bu oldu. Haklıydın ve biz annen ve babanla sessizce ağladık bu sözlerine.

Ayrı şehirlerden aynı yolun umudunda birleşti yollarımız. Yıllardır omuza omuza bir aydınlık gelecek aşkıyla arşınlıyoruz yolları. Yıllar içerisinde yol arkadaşlığımız önce dostluğa ardından kardeşliğe evrildi.

Hayatımızın en mutlu günlerini yaşadığımız günlerde, aldığımız kötü haberle yaklaşık 16 aydır ayrı geçirdiğimiz çok nâdir ânımız oldu Gülşah'la.

Bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın sen Gülüm. İstatistikleri yerle bir eden, tüm ezberleri kendi doğrularınla bir bir deviren, doğruluğundan, dürüstlüğünden bir dakika olsun vazgeçmemiş hayran olduğum insansın sen. Ne söylüyorum diye gözlerini kocaman açıp, gözlerime bakardın çünkü sözlerimden ziyade duygumu görmeye çalışırdın. Sen savaşmak için, kafa tutmak için doğmuşsun ve tam da sana yakışacak şekilde savaşarak veda ettin bize.

Ne diyeceğimi, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kocaman bir boşluğa bırakılmış gibiyim. Verdiğin büyük savaşı seninle yürürken şimdi bir hiçliğin ortasında kaldım. Herkes bir şeyler diyor ama hiç birini duymuyorum "Lâlitom yine tıkadın kulaklarını bir tek beni duyduğun saatlerin başladı."

Ah Gülüm... yüreğimin nasıl yandığını tarif edebilecek bir kelimem yok. Son anlarına kadar iyi ki hiç vazgeçmeden, sana seni ne kadar sevdiğimizi anlattım. İyi ki tuttum pamuk ellerinden. Kurduğumuz tüm ortak hayalleri şimdi bir bir senin adınla, senin ışığınla gerçekleştirmek düşüyor bize.

Çok eksiğim.

Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın.

Seni çok özleyeceğim canım kardeşim.

Seni çok seviyorum biriciğim.

Elim, elinde Gülüm.

Lâliton.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Gülşah Durbay için düzenlenecek program, busabah saatlerinde başlayacak.

Buna göre, saat 10.30’da naaşın gasilhaneden Şehzadeler Belediyesine getirileceği bildirildi. Saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi önünde resmi tören düzenlenecek.

Resmi törenin ardından, saat 12.00-13.25 arasında Hatuniye Camii’ne intikal edilecek. Öğle namazı 13.10’da kılınacak. Tören aracı önünde veya arkasında, Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

Saat 13.40’ta Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak. Ardından saat 14.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan hareketle cenaze korteji Koldere Mezarlığı’na geçecek. Aile ve yakınlar ise Koldere’deki aile ikametine yönlendirilecek.

Saat 15.00’te Koldere’de helalleşmenin ardından naaş eve getirilecek, 15.45’te ise Koldere Mezarlığı’nda defin işlemi gerçekleştirilecek.

Taziyelerin, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, ilk üç gün boyunca taziye ziyaretlerinin burada yapılacağı bildirildi.

Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği kaydedildi.

İkinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.

ÖZEL: BÜYÜK ACI YAŞANACAKSA BENİM ÜZERİNDEN YAŞANSIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat ettiği Manisa Şehir Hastanesine geldi. Aileye baş sağlığı dileyen Özel, kapıda bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Özel, şu ifadeleri kullandı;

*Arkadaşlar öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Yani uzunca bir süredir takip ediyorsunuz. Umudumuzu paylaşıyorsunuz. Bugün acımızı paylaşıyorsunuz. Durbay Ailesi bugün bir evladının kaybıyla sınanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, 6 ayda 2 evladının kaybıyla sınanıyor.

*Ben kardeşimin ve şimdi bir evladımın kaybıyla sınanıyorum. Yani nasıl dayanılır, ne olur? Gerçekten zor. Burası benim doğduğum ilçe. Gülşah Durbay, burada çocuk yaşından beri koşturan, birlikte siyaset yaptığımız, partimizin bayrağını taşıyan bir evladımız. Onun büyük, yani onun hayal bile edemeyeceği bir rüyası gerçek oldu.