'Avrupa Yakası', 'Jet Sosyete', 'Yalan Dünya' gibi hit dizilere imza atan senarist Gülse Birsel yeni dizi için çalışmalara başladığını duyurdu.

HASRET GİDERDİLER

2. Sayfa'nın haberine göre; Sarp Apak ve Hasibe Eren'le buluşan Birsel, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. "Yalan Dünya 5. sezon mu geliyor?" soruna Birsel, "Hayır. Hasret giderdik. Mayıs ayında Aile Arasında 2'yi çekeceğiz. Ona hazırlanıyorum. Senaryomuz bitti onun üzerinden geçiyoruz" dedi.

GÜLSE BİRSEL'DEN YENİ DİZİ MÜJDESİ

Ünlü senarist ayrıca herkesi sevindiren bir detay da verdi. Birsel, "Bir de diziye niyetim var ufak ufak ona başladım" diyerek yeni dizisi için sevindiren haberi verdi.

Dizinin konusu ve nerede yayınlanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.