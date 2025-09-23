Türk sinemasına damgasını vuran Gülşen Bubikoğlu, kameralardan uzak sakin bir hayat sürüyor.

İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Bubikoğlu, hayranlarıyla da bu sayede iletişimini koparmıyor.

Gülşen Bubikoğlu'ndan son olarak 2025 yazına veda pozu geldi.

71 yaşındaki Bubikoğlu, yazın son günlerinde çekilmiş bir karesini Instagram'da "Güzel bir eylülün de sonuna geldik. Püfür püfür esintisiyle çok güzel bir yaz sonu" notuyla paylaştı.

Usta ismin yorumlara kapattığı fotoğrafına beğeni yağdı.

'Gırgıriye', 'Ah Nerede', 'Leyla ile Mecnun', 'Yaban', 'Görgüsüzler', 'Paramparça' gibi birçok filmin başrolünde yer alan Gülşen Bubikoğlu, daha önce yapılan 'Türk Sineması'nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?' anketlerinde herkesi geride bırakarak zirvede yer almıştı.