Gülşen Bubikoğlu, “Vahşi Gelin”, “Cici Kız” ve “Paramparça” gibi kült yapımlarla sinemaseverlerin hafızasına kazındı. 1970’lerden 2004’e kadar süren kariyerinde hem oyunculuk yeteneği hem de zarafetiyle Türk sinemasında özel bir yer edindi.

YETENEK YARIŞMASINDA İKİNCİ OLMUŞTU

Gülşen Bubikoğlu’nun profesyonel yolculuğu, 1973’te Ses Dergisi tarafından düzenlenen yetenek yarışmasıyla başladı. Yarışmayı Necla Nazır’ın ardından ikinci sırada tamamlayan Bubikoğlu, bu dereceyle Yeşilçam kapılarını araladı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan detay, bu ikinciliğin aslında tesadüf olmadığını gösterdi.





İKİNCİLİĞİ PLANLIYMIŞ!

Yapımcı Türker İnanoğlu, dönemin perde arkasını anlattı. İnanoğlu, Erler Film, Arzu Film ve Akün Film gibi dev yapım şirketlerinin dereceye giren isimleri kendi aralarında paylaştığını ve Bubikoğlu’nun sözleşme gereği ikinci ilan edildiğini açıkladı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra, Bubikoğlu Erler Film yapımı 1973 tarihli “Yaban” filminde başrolü üstlenerek kariyerine sağlam bir giriş yaptı.

HEM KARİYER HEM HAYATIN ORTAĞI: TÜRKER İNANOĞLU

1975 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğlu, 2004’e kadar Yeşilçam’da parlamaya devam etti. 2024’te eşini kaybeden usta oyuncu, günümüzde sinemadan uzak, sakin bir yaşam sürüyor.