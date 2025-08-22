Magazin dünyasındaki taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşerken şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Dizi-film sektöründeki taciz iddiaları gündemi sarstı; sosyal medya çalkalandı.

Ünlülerin fotoğrafçısı olduğu belirtilen Mesut Adlin'in isminin taciz iddialarına karışmasının ardından Gülşen'den de açıklama geldi.

Yaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Gülşen ikinci paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

"O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için."

Adlin'in, Gülşen'in de fotoğrafçısı olduğu öğrenilirken bu açıklaması tepki çekti.

Gülşen daha sonraki paylaşımlarda ise açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek şunları söyledi: