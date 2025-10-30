Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen önceki akşam İstanbul'da ünlü bir mekanda sahne aldı.

Sahneye bir dinleyici para atınca Gülşen sinirlendi. O anları mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen seyirciye dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya?" dedi.

Büyük bir alkışın ardından, "Biliyorum, oluyor böyle. İnsan böyle bir hoş oluyor, eğlenirken gaza geliyor, çok haklısınız bu arada. Ama böyle. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım" ifadelerini kullanan Gülşen, sonra şarkı söylemeye devam etti.