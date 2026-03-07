Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı bir video ile yaklaşan Londra konserini aktardı. Ancak sanatçının konser heyecanını paylaştığı bu video, Gülşen’in fiziksel değişimiyle gündem oldu.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Videonun yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı, Gülşen’in yüzündeki değişikliğe odaklandı. Özellikle dudaklarının her zamankinden daha belirgin ve dolgun görünmesi, sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Birçok takipçisi, ünlü sanatçının konuşurken güçlük çektiği yönünde yorum yaptı. Paylaşımlarda "Dudaklarını kapatamıyor", "Konuşurken zorlanıyor" ve "Estetik fazla kaçmış" gibi yorumlar öne çıktı.