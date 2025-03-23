Yaklaşık altı ay önce Türkiye’ye gelerek gülüşünü değiştirmek için özel bir klinikte 10 bin Poundluk estetik ameliyata giren 47 yaşındaki Vicky Robinson hayatının kabusa döndüğünü belirtti.

"TALEP ETMEDİĞİM HALDE SAĞLAM 7 DİŞİMİ SÖKTÜLER"

İngiltere’de Daily Mail gazetesine konuşan ve 2024 yılının Ekim ayında gülüşünü değiştirmek için estetik ameliyat olmak üzere Türkiye’ye gelen Robinson operasyon sırasında gülüşünü değiştirmek için sağlam olan 7 dişinin çekildiğini ve yerine implant takıldığını belirterek “Ben dişlerimin çekilmesini talep etmedim, benim bilgim dışında oldu. 3 bin Sterline anlaşmıştık ancak operasyon sonrasında benden 10 bin Sterline istediler. Parayı ödemek zorunda kaldım. Ağzım berbat haldeydi. Yanağımı ve diş etlerimi sıyırdılar ve bir apse oluştu. Yüzüm çok şişti ve çok fazla acı çekiyordum” ifadelerini kullandı.

"İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Robinson açıklamasının devamında “Yaklaşık altı aydır çektiğim acılar nedeniyle uçurumdan atlayıp intihar etmeye düşündüm. Acılarım dayanılmaz . Bu nedeniyle bunu medya ile paylaşarak başkalarının aynı acıyı yaşamasını istemedim” dedi.

Robinson, geçen ay Türkiye'ye dönerek dişlerindeki kaplamaları çıkarttırdı ve implantlarında bazı işlemler yaptırdı. İkinci seferde ise cerrahın kronları düzgün bir şekilde kapatmadığını ve bu nedenle dişlerinde gözle görülür boşluklar oluştuğunu belirterek "Antibiyotikler olmadan yaşayamam çünkü delikler oluşuyor ve yiyecekler bu deliklere sıkışıp enfeksiyona neden oluyor" dedi.

"TÜM BİRİKİMİ HARCADIM, ASLA ESKİSİ GİBİ GÜLEMEYECEĞİM"

Robinson açıklamasının sonunda "Bu operasyon ile ilgili tüm birikimimi harcadım. Uçak biletleri, oteller ve çocuklarımın bakımı dahil toplamda 20.000 sterlin harcadım. Asla eskisi gibi güleceğime inanamıyorum. Bu nedenle benzer operasyonlar için Türkiye’ye gidilmesini önermiyorum" ifadelerini kullandı.