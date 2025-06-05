Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden yaptıkları risk analiziyle iki TIR’ı mercek altına aldı.
Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapan TIR’lar, x-ray taramasına alındı.
Şüpheli yoğunluk tespit edilen araçlarda, narkotik köpeği Neptün’ün katılımıyla yapılan aramalarda, bir TIR’da 105 kilo, diğerinde 213 kilo olmak üzere toplam 318 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
TAKİP CİHAZIYLA İZLEMİŞLER
Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirerek TIR’ların hareketlerini anlık olarak izlediğini ortaya çıkardı.
Gümrük ekipleri, alıcıları yakalamak için ele geçirilen uyuşturucuları tekrar TIR’lara yükleyerek gümrük işlemlerini tamamladı.
İstanbul’a doğru yola çıkan TIR’lar takibe alındı ve varış noktasında düzenlenen operasyonla uyuşturucuları teslim almaya gelen şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Toplam 10 şüpheli, Edirne’de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.