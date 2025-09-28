Muğla’nın Bodrum ilçesinde liman gümrüğünde pasaport işlemlerinin yapıldığı sistem çöktü. Bu nedenle İstanköy (Kos) adasından akşam saatlerinde feribotlara gelen yaklaşık 300 turist ile Bodrum’dan İstanköy (Kos) adasına tatile gitmek için gümrüğü gelen yaklaşık 200 turist mahsur kaldı.

ALKIŞ VE ISLIKLARLA PROTESTO ETTİLER

Saatlerce işlemlerini yapılmasını uzun kuyruklar oluşturarak ayakta beklemek zorunda kalan turistlerden bazıları durumu ıslık ve alkışlarla protesto etti.

GÜMRÜĞE GİREN ÇIKAMIYOR, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanköy adasındaki tatilden dönen A.K. “Gümrüğe giren çıkamıyor. Yeterli açıklama yapılmıyor, son olarak birisi gelip, Ulaştırma Bakanlığı’nın sistemlerinde çökme olmuş dedi ve gitti, sorunun ne zaman çözüleceğini bilmiyoruz” dedi.

Bodrumlu denizciler Ulaştırma Bakanlığı’na ait birçok gümrük kapısında dijital sistemden kaynaklı arıza olduğunu, arızanın giderilmeye çalışıldığını belirttiler.