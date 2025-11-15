Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarında işlemleri hızlandıracak yeni bir dijital sistemi 18 Kasım 2025’te devreye alıyor. Yeni uygulamayla, yerli plakalı araçların bilgileri artık manuel olarak değil, doğrudan trafik sicil kayıtlarından bakanlık sistemine aktarılacak.

BEKLEME SÜRELERİ AZALACAK

Bugüne kadar yerli plakalı araçların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemleri sırasında araç bilgileri gümrük memurlarınca elle sisteme giriliyordu. Özellikle yoğun turizm dönemlerinde bu durum uzun kuyruklara ve bekleme sürelerinin artmasına neden oluyordu.

OTOMOTİK OLARAK EKRANLARA DÜŞECEK

Ticaret Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında geliştirilen yeni sistem sayesinde, araç bilgileri artık trafik sicil kayıtlarından anlık olarak alınacak ve gümrük sistemine otomatik olarak sunulacak.

Bu yenilikle birlikte hem işlemler daha hızlı tamamlanacak hem de veri girişinde yaşanabilecek hataların önüne geçilecek. Bakanlık, uygulamanın tüm gümrük idarelerinde 18 Kasım 2025 itibarıyla tam kapasiteyle kullanılmaya başlanacağını duyurdu.