Piyasalar yoğun veri akışlarının hakim olduğu bir haftayı geride bırakıyor. Dün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edildi. ABD'de enflasyon ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 0,4 olarak açıklandı. Gelen enflasyon rakamlarının ardından 25 baz puanlık faiz indirimi kesinleşti.

DEĞERLİ METALLER YÜKSELİŞTE

Enflasyon rakamlarında görülen aylı yükseliş değerli metaller yükselişe geçti.

Değerli metaller grubundan olan ons gümüş dünü 41,53 dolardan tamamladıktan sonra haftanın son işlem gününe sert yükselişle başladı. Yeni günde sabah seansında 09.00'da 42,11 dolara yükselerek, 14 yılın rekorunu kırdı.

Gram gümüşte de yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Dünü 55,16 liradan tamamlayan gram gümüş yeni günde sabah seansında 56,28 liraya yükselerek rekor tazeledi. Saat 09.02'de ise 55,84 lirada yukarı yönlü hareketleniyor.