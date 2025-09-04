Gümüş, yatırımcıların ABD işgücü piyasası verileri öncesinde kârlarını garantilemesiyle 14 yılın en yüksek seviyelerinden yüzde 1 düşüş kaydederek ons ​​başına yaklaşık 40,52 dolara geriledi.

Yatırımcılar Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin bahislerini artırdıkça değerli metaller son haftalarda değerlendi.

Piyasalar bu ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 98 olarak fiyatladı. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'de Temmuz ayında iş ilanlarının beklenenden fazla düşüşle 7,181 milyona gerilediğini gösterdi.

Yatırımcıların gözü bugün ABD tarafında açıklanacak olan öncü tarım dışı istihdam verilerin çevrildi.

Bu veri Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporunun öncesi niteliğinde. Fed'in bağımsızlığı, ticaret anlaşmazlıkları ve daha geniş jeopolitik riskler konusundaki endişeler arasında, güvenli liman talebi de külçe altını yukarı yönlü destekledi.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Hafta başından bu yana rekor üstüne rekor kıran ons gümüş 41,47 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü. Bu gece ise 40,55 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Yeni günde öğlen seansında 11.05'te 40,93 seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.