

Yılmaz altın, bakır, bor ve nadir toprak elementlerine yönelik maden borsasının bu yıl içinde kurulacağını söyledi.

TMD Başkanı Yılmaz, gazetecilerle yaptığı toplantıda sektöre yönelik gelişmeleri anlattı. Yılmaz, altın ve gümüş üretiminde kullanılan siyanürün miktarıyla ilgili bir soru üzerine, “Metalurjik açıdan bakıldığında, gümüş üretimi altına göre daha fazla siyanür tüketir. Ekonomik anlamda elde edilebilir 1 birim altın için kullanılan siyanür miktarı 1 ise gümüşte bu miktar yaklaşık 4 birimdir. Bu da maliyeti artırıyor. Ancak gümüşün sanayideki yeri vazgeçilmez” dedi.

DEVLET RİSKE GİRMEMELİ

Yılmaz, altın madenlerinin yerli-yabancı şirketler yerine devlet tarafından çıkarılması görüşü için ise “Altının araştırma ve keşif dönemi büyük bir risk sermayesi gerektiriyor. Araştırma harcamalarının tümden boşa gitme ihtimali var. Bana göre devlet böyle bir riske girmemeli. Madenleri devletin işletmesi verimli de olmuyor. Devletin düzenleyici ve denetleyici rolünde olması daha doğru” diye konuştu.