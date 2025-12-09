Global piyasalarda gümüş fiyatları tarihi bir seviyeye ulaşarak ilk kez on başına 60 doların üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankas'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gideceğine ve arz sıkılığının süreceğine yönelik beklentileriyle gümüş, gün içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

Spot piyasada 60,69 dolar seviyesine çıkan beyaz metal, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yıl başından bu yana değerini yüzde 102 artıran gümüşteki bu ralli altına da alım getirdi; an itibarıyla altındaki yükseliş de sürüyor.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELDİ?

Gümüşte son günlerde görülen hızlı yükseliş, büyük ölçüde Fed'in 9-10 Aralık toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerden kaynaklandı.

Analist Fawad Razaqzada, "Yatırımcılar, gümüş için önümüzdeki yıllarda güçlü bir sanayi talebi oluşacağına inanıyor. Bu beklenti fiyatların yukarı yönlü momentumu destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.