Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 22 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Piyasalar ABD verilerinin yoğun olduğu haftaya başladı. Üretici fiyat endeksi Çarşamba günü, ardından da tüketici fiyat endeksi Perşembe günü açıklanacak. Geçen hafta, ABD işgücü piyasasındaki soğuma belirtileri Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirince metal 2011'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.

Yaşanan gelişmeler geçtiğimiz hafta gümüşte rekorları gündeme getirdi. Gümüş fiyatları yeni günde sabah seansında 09.06'da 40,85 seviyesinde bulunuyor.