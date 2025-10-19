Dünya gümüş piyasası tarihinin en büyük çalkantılarından birini yaşıyor. Hindistan’daki Diwali festivali sırasında yaşanan yoğun gümüş talebi, küresel arzı altüst etti. Fiyatlar bir haftada ons başına 54 dolara kadar tırmandı, Londra piyasasında metal kıtlığı yaşandı, bankalar işlem yapmayı durdurdu.

GÜMÜŞ STOKLARINI BİTİREN FESTİVAL

Hindistan’ın en büyük değerli metal rafinerisi MMTC-Pamp India Pvt., tarihinde ilk kez gümüş stoklarını tamamen tüketti. Şirketin işlem başkanı Vipin Raina, “Gümüş ve gümüş sikke satanların çoğu resmen stok dışı çünkü ortada gümüş yok. 27 yıllık kariyerimde böyle bir çılgınlık görmedim.” dedi.

Festival döneminde milyonlarca Hindu, zenginlik tanrıçası Lakşmi’yi onurlandırmak için gümüş ve mücevher satın alıyor. Ancak bu yıl geleneksel altın talebi yerini gümüşe bıraktı. Sosyal medyada yayılan ‘gümüş yılı’ söylemleriyle desteklenen bu eğilim, piyasayı tam anlamıyla kilitledi.

KÜRESEL PANİĞE NEDEN OLABİLİR

Talep patlaması kısa sürede Hindistan sınırlarını aştı. Doların zayıflaması ve yatırımcıların alternatif güvenli liman arayışıyla birleşen bu furyada, hedge fonlar da gümüşe yönelince Londra piyasasında likidite kurudu.

Tüccarlar, sistemin “neredeyse çöktüğünü” belirtiyor. Büyük bankalar fiyat teklifi vermeyi bırakırken, müşterilerin panik aramalarıyla telefon hatları kilitlendi. Fiyatlar cuma günü rekor kırarak 54 doların üzerine çıktı, ardından yüzde 6,7 geriledi.

45 YIL SONRA YENİDEN...

Uzmanlara göre bu tablo, 1979’daki Hunt Kardeşler krizinden bu yana görülen en büyük sarsıntı. Bloomberg’in görüştüğü yirmiden fazla tüccar, bankacı ve yatırımcıya göre 2025 gümüş krizi doğrudan Hindistan kaynaklı bir arz-talep şoku.

Yeni Delhi merkezli M.D. Overseas Bullion’un genel müdürü Amit Mittal, “Böylesi daha önce hiç olmadı. Bu kez gümüşe olan talep muazzam.” diyerek tabloyu özetliyor.