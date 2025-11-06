Gümüş, yatırımcıların beklenenden güçlü ABD ekonomik verilerini sindirmesiyle son kazanımların ardından ons başına 48,00 doların üzerine çıktı.

ADP raporu, özel sektör işverenlerinin Ekim ayında 42 bin istihdam yarattığını, tahminleri aştığını ve işgücü piyasasının dayanıklılığını ifade ederken, ISM Hizmetler PMI sekiz ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 62 olarak fiyatlıyor; bu oran, geçen haftaki FOMC toplantısı öncesindeki yüzde 90'ın üzerindeki orandan keskin bir düşüşü ifade ediyor.

Yaşanan gelişimlerin etkisiyle, haftanın dördüncü işlem gününde ons gümüş TSİ 10.29'da 48,45 dolar seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons gümüşte görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki sınırlı yükselişlerin etkisiyle gram gümüş yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş, yeni günde 10.29'da 65,70 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.