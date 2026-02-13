Gümüş piyasasında geçtiğimiz haftalardan bu yana hakim olan baş döndürücü hareketlilik, yatırımcıları bir kez daha ters köşe yaptı. ABD’den gelen ekonomik veriler ve güçlenen dolar endeksiyle birlikte kıymetli metallerde kartlar yeniden karılırken, Salı günü 85 dolar sınırını aşan gümüş dün akşam saatlerinde yaşadığı yüzde 10’luk kayıpla adeta çakıldı. 2025 yılının şampiyonu olan gümüşte yaşanan bu sert dalgalanma sonrası gözler dev bankaların gelecek öngörülerine çevrildi.

TARİHİ ZİRVEDEN SONRA ÇAKILDI



Geçtiğimiz yıl yüzde 147 oranında değer kazanarak yatırımcısına en çok kazandıran varlıkların başında gelen gümüş, 29 Ocak’ta 121,60 doları görerek tarihi bir rekora imza atmıştı. Ancak bu zirve yürüyüşü, doların küresel piyasalarda yeniden kas gücünü göstermesiyle sekteye uğradı. Salı günü yüzde 6’ya yakın prim yaparak 85 doların üzerine çıkan ons gümüş, dün akşam gelen satış dalgasıyla 76 doların altına geriledi. Haftanın son işlem gününe 76,6 dolar seviyelerinde başlayan gümüşteki bu oynaklık, gram tarafında da hissedildi. 120 liradan 107 liraya kadar çekilen gram gümüş, iç piyasadaki yatırımcısını da tedirgin etti.

DOLARIN GÜCÜ GÜVENLİ LİMANLARI VURDU



Piyasalarda risk iştahının artması ve doların değer kazanması, altın ve gümüş gibi güvenli limanlardan çıkışları hızlandırdı. Sadece gümüş değil, altın cephesinde de kayıplar derinleşti. Altının ons fiyatı gün içinde yüzde 3,8 oranında bir geri çekilmeyle 4 bin 880 dolar seviyelerine kadar indi. Analistler, gümüş fiyatlarının artık temel ekonomik göstergelerden ziyade jeopolitik gerilimler ve ABD iç siyasetindeki belirsizliklerle yön bulduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Trump yönetiminin ticaret politikaları ve Fed’in bağımsızlığına dair tartışmalar, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

J.P. MORGAN 2026 İÇİN RAKAM VERDİ



Piyasadaki bu kaotik ortama rağmen bankacılık devi J.P. Morgan, gümüş için uzun vadeli ve iyimser bir tablo çizdi. Banka tarafından paylaşılan 2026 yılı öngörülerinde, gümüşün ortalama 81 dolar seviyelerinde dengeleneceği tahmin edildi. Kısa vadede 75-80 dolar bandının güçlü bir destek noktası haline geldiğini belirten J.P. Morgan analistleri, toparlanmanın sürmesi halinde fiyatların yeniden 90 dolar sınırına yönelebileceğine işaret etti. Uzmanlar, 31 Ocak’ta yaşanan ve fiyatı 65 doların altına kadar çeken sert satış dalgasının ardından piyasanın yeni bir taban arayışında olduğu konusunda yatırımcıları uyarıyor.