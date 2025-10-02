ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylanmaması hükümetin kapanmamasına neden oldu. ABD'de hükümetin kapanması piyasalarda panik havası oluşturdu.

Dün ABD tarafında ADP(öncü tarım dışı) erişi takip edildi. Bu veri 32 bin ile beklentinin altında kaldı. Yarın ise piyasalar ABD tarafında asıl tarım dışı istihdam verisinin açıklanıp açıklanmayacağını merakla bekliyor. ABD'de hükümetin kapanması, piyasalarda istihdam rakamlarının açıklanmama ihtimalini gündeme getirdi.

GRAM GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gram gümüş ise ons gümüşteki yükseliş ve dolar/TL'de kısmi yükselişlerin etkisiyle rekor kırdı. Gram gümüş 15.53'te 64,18 lira seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu tazeledi.

ONS GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, piyasalarda değerli metallere olan güven arttı. Gümüş fiyatları yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş bugün akşam seansına doğru 15.53'de 47,85 dolar seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.