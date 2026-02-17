Gümüş fiyatlarındaki sert hareketlenmeler yatırımcısının kabusu oldu. Ons gümüş fiyatları tarihi zirvelerin ardında bugüne kadar yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Değerli metaller 2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından oldu. Ons gümüş uzun süren sessizliğin ardından 2025 yılında yatırımcısının cebini kazançla doldurdu. Ancak gümüş sert yükselişlerine ara vererek, derin kayıplar verdi.

ABD VERİLERİ ETKİLİ OLDU

ABD tarafından gelen veri akışları gümüş fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta istihdam rakamları ve enflasyon verisi takip edildi. Güçlü gelen istihdam rakamları gümüşü vurdu. ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi 130 bin ile beklentilerin üzerinde geldi. Öte yandan ABD enflasyon rakamları da takip edildi. ABD'de enflasyon ocak ayında aylık bazda 0,3 olurken, yıllık bazda 2,4 olarak gerçekleşti.

Piyasanın gözü kulağı bu hafta yine ABD'ye çevrildi. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Ocak ayı FOMC toplantı tutanaklarını ve kişisel tüketim harcamaları verisini merakla bekliyor. Gelecek olan haber akışları piyasalar üzerinde etkili olabilir.

YÜZDE 40 KAYBETTİRDİ

Ons gümüş 29 Ocak 2026'da 121,77 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördükten sonra sert düşüşler yaşadı. Ons gümüş bugün 72,70 dolara gerileyerek yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Gram gümüş de ons gümüşteki hareketlenmelerin etkisiyle sert ataklarda bulunuyor. Gram gümüş, 29 Ocak 2026'da 169,91 lirayı görerek rekor tazelemişti. Bugün ise gram gümüş 102,21 liraya gerileyerek yüzde 39'dan fazla kayıp verdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.