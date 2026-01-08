Bankanın analizine göre, gümüş piyasasındaki sert hareketlerin temelinde azalan stoklar yatıyor. Londra’daki kasalarda bulunan fiziki metalin, yatırımcı akışıyla birlikte hızla tüketilmesi fiyatlardaki yükselişi tetikliyor. Ancak Goldman Sachs uzmanları, bu sıkışıklığın hafiflediği anlarda fiyatlarda "sert geri dönüşler" yaşanabileceği konusunda önemli bir not düştü.

GÜMRÜK TARİFESİ BEKLENMİYOR

Analizde merak edilen bir diğer konu olan ABD’nin gümüşe yönelik gümrük tarifesi uygulama ihtimali de değerlendirildi. Goldman Sachs, şu an için böyle bir adımın atılmasını olası görmediklerini belirtti.

GÜMÜŞÜN 2025 KARNESİ

Gümüş, geçtiğimiz yılı adeta "şov" yaparak kapattı. İşte gümüşün dikkat çeken o yolculuğu:

Yıllık Kazanç: %146 (1979 yılından beri görülen en hızlı artış).

Yıl Başlangıcı: 28,9 Dolar.

Zirve Noktası: Aralık ayında 84 Dolar ile rekor tazeleme.

Yıl Sonu Kapanışı: 71,1 Dolar.

2026 yılına hızlı bir giriş yapan gümüş, Ocak ayının ilk günlerinde kar satışlarıyla karşılaşıyor. 8 Ocak 2026 sabah saatleri itibarıyla ons gümüş, günlük %3 değer kaybıyla 75,75 Dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uzmanlar, bu düşüşün bir düzeltme mi yoksa yeni bir düşüş dalgasının başlangıcı mı olduğunu anlamak için 75 dolar seviyesindeki desteğin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.