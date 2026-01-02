2025'te yaklaşık yüzde 150 yükselen gümüş fiyatları yeni yıla da pozitif bir başladı. 2026'nın ilk işlem gününde gümüş fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 74 doları aştı.

Piyasalarda 2026 için genel beklenti, ABD’de faiz indirimlerinin devam etmesi ve doların zayıflaması durumunda altın ve gümüşün destek bulmaya devam edeceği tarafında.

Fakat kısa vadede endeks bazlı portföy dengelenmelerinin fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği aktarılıyor. Değerli metallerde yaşanan güçlü ralli sonrasında pasif fonların yeni ağırlıklara uyum sağlamak için satış yapabileceği gösteriyor.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, Comex gümüş piyasasında toplam açık pozisyonların yaklaşık yüzde 13’ünün önümüzdeki iki hafta içinde satılmasını beklediklerini ve bunun aşağı yönlü sert bir fiyatlamaya neden olacağına vurgu yapıyor..

Tatil sonrası düşük likiditenin fiyat hareketlerini daha da artırabileceği vurgulandı.