Gümüş, gün içinde yüzde 1,4’e kadar geriledi. Daha önce cuma günü görülen ons başına 59,3336 dolarlık rekor seviyeye yaklaştı. Geçen hafta, gümüş destekli borsa yatırım fonlarına yaklaşık 590 tonluk giriş yaşandı. Bu, Temmuz’dan bu yana en güçlü haftalık ETF girişleri olurken, yatırımcıların rallinin devam edeceğine olan inancını da gösterdi.

Global X Management’ta Sidney merkezli yatırım analisti Justin Lin, “Mevcut ralli köpüklü görünüyor ve bireysel yatırımcılar bir miktar momentum kovalamaya başladı” dedi.

Gümüş, bu yıl iki kattan fazla değerlenerek, altının yaklaşık yüzde 60’lık yükselişini arkasına aldı. Son dönemde ise ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentileriyle yeniden yükselişe geçti.

Swap işlemi yapan yatırımcılar, Fed’in yılın son toplantısında çeyrek puanlık bir indirimi neredeyse kesin olarak fiyatlıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş haftaya yükselişle başladı. Sabah senasında 08.55'te 58,29 dolar eviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

GRAM GÜMÜŞTE YÜKSELİŞTE

Gram gümüş, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons gümüşteki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Sabah seansında aynı saat diliminde 79,57 lira seviyesinde bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSSİ DEĞİLDİR.