Küresel piyasalar kritik ABD verilerine odaklandı. Kritik veriler öncesinde gümüş fiyatları güne yükselişle başladı. Ons gümüş yeni günde sabah seansında 08.44'te 52,94 dolar seviyesinde bulunuyor.
GRAM GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Gram gümüş, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons gümüşteki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram gümüş sabah seansında 08.44'te 79,09 lira seviyesinde bulunuyor.
ABD VERİLERİNİN ETKİSİ
Hafta içinde açıklanan veriler piyasaya beklenen tepkiyi göstermedi.
İşsizlik maaşı başvuruları 191 bine düşerek üç yılın en düşük seviyesine geriledi.
ADP özel sektör istihdamı ise 32 bin kişi gerileyerek 2,5 yılın en sert düşüğünü gördü.
