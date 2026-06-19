Fed’in şahin tonlu açıklamaları, petrol fiyatlarını düşürerek enflasyon endişelerini hafifleten ABD-İran barış anlaşmasının olumlu etkisini gölgede bıraktı. Küresel piyasalardaki bu gelişmeyle birlikte gümüş, haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Gümüş fiyatları, bugün ons başına 65 dolar seviyesine doğru gerileyerek haftalık bazda aşağı yönlü bir grafik çizdi. ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen şahin sinyallerin, ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının petrol fiyatlarında sağladığı düşüş ve enflasyon beklentilerindeki rahatlamayı bastırması, emtia piyasasında düşüşü tetikleyen ana unsur oldu.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed, Çarşamba günü sona eren toplantısında faiz oranlarını beklentiler dahilinde sabit tuttuğunu açıkladı. Ancak banka yetkilileri, bu yıl içinde yeni faiz artışlarına gidilmesi yönündeki görüşlerin ağırlık kazandığına işaret etti.

GÜMÜŞÜN CAZİBESİ NEDEN AZALIYOR?

Borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmesi, gümüş gibi herhangi bir faiz getirisi olmayan varlıkların fırsat maliyetini artırıyor. Bu durum, yatırımcıların getirisiz varlıklara olan talebini ve bu emtiaların piyasadaki cazibesini azaltma eğilimi taşıyor.

Diğer yandan yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki geçici barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı koşullarının iyileşmesini olumlu karşıladı. Söz konusu anlaşma, tarihin en büyük tedarik kesintilerinden birine yol açan uzun süreli bir gerginliği de şimdilik sonlandırmış durumda.

PİYASALAR TEMKİNLİ

Yaşanan olumlu jeopolitik gelişmelere rağmen piyasa aktörleri temkinli duruşunu korumaya devam ediyor. Ticari taşımacılık faaliyetlerinin ve enerji akışının, çatışmaların başladığı şubat ayı sonundaki normal seviyelerine tamamen dönebilmesinin aylar alabileceği öngörülüyor.