Gümüşhane'de Ayten Yiğit’in bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, 2 eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mescitlik köyü Cami Önü Mahallesi’nde Ayten Yiğit bahar temizliği için bahçesindeki otları yakarken, alevler bir anda büyüyüp evini sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki bir başka evin çatısına da sıçradı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında sonucu 2 evde hasar oluştu.