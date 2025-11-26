Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.’yi tabancayla rehin aldı. Araç ve yaya girişine kapatılan bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler silahlı şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde memur olarak görev alan H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı.

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekipler, müzakere ettiği şüpheliyi ikna etmeye çalışıyor.

"OLAY KONTROL ALTINA ALINDI"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."