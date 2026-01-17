Değerli metallerin yükselişi hız kesmeden devam ederken gümüş açısından güçlü stoklara sahip ülkelerin listesi yayımlandı.

Dünya genelindeki maden rezervlerine ilişkin son veriler, gümüş piyasasında dengelerin sanılandan çok daha farklı olduğunu ortaya koydu.

WorldPopulationReview tarafından açıklanan listeye göre en fazla gümüş rezervine sahip ülkeler sıralanırken, hem listenin lideri hem de bazı büyük ekonomilerin konumu dikkat çekti. Uzun süredir öne çıkan üretici ülkelerin gerisinde kalan bazı aktörler şaşırtırken, Türkiye sıralamada yer almadı.

11. Arjantin — 6.5K tons

10. Hindistan — 8K tons

9. Bolivya — 22K tons

8. ABD — 23K tons

7. Şili — 26K tons

6. Meksika — 37K tons

5. Polonya — 63K tons

4. Çin— 72K tons

3. Rusya — 92K tons

2. Avustralya — 94K tons

1. Peru — 110K tons