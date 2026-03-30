Gümüş piyasalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finans Analisti İslam Memiş, hem ons hem gram tarafında kritik seviyelere dikkat çekti. Geçtiğimiz haftaya ilişkin analizlerini paylaşan Memiş, altın ve gümüşteki dalgalanmaların sürdüğünü ancak düşüşlerin kalıcı olmadığını dile getirdi.

YouTube kanalındaki değerlendirmesinde gümüş fiyatlarına değinen Memiş, "Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı. Geçen hafta sık sık bütün videolarımda artık gümüş için vakit gelmiştir uyarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. 99 TL 59 kuruş seviyesinden TR bazlı bir kapanış gördük. %2,5 yükselişli. 69.71 dolar seviyesinde de ons tarafta bir kapanış gördük." ifadelerini kullandı.

Gramda 90-100 lira, ons tarafında ise 60-70 dolar aralığına işaret eden Memiş, "Bu iş bence bitmeli. Tekrar hızlı yükselişler bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"2026 RİSKLİ BİR YIL OLACAK"

Piyasalara ilişkin genel değerlendirme yapan Memiş, "Net mesajım şu. Altın tarafında, gümüş tarafında yaşanan düşüşler kalıcı değil." dedi.

"2026 yılı manipülasyon yılı." diye açıklama yapan Memiş, "2026 yılında güçlü bir finansal okuryazarlık, 2026 yılında güçlü bir psikoloji... Finansal piyasalarda 2026 yılı kazanma yılı değil kaybetme yılı. Risk yılı. O yüzden herkes kararını buna göre versin." şeklinde konuştu.