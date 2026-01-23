Gümüş fiyatları, New York Ticari Borsası’nda (COMEX) işlem gören vadeli kontratlarda tarihi bir eşiği aşarak ilk kez ons başına 100 dolar seviyesine yükseldi. Bu gelişme, değerli metaller piyasasında önemli ve dikkat çekici bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.

İKİ UNSUR ETKEN NEDEN

Fiyatlardaki bu sert yükselişte arz ve talep dengesinde yaşanan sıkışmanın belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor. Özellikle sanayi kaynaklı talebin güçlü seyrini koruması, gümüşe olan ilgiyi artırırken; yatırımcıların gümüşü güvenli liman varlığı olarak görmesi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu iki unsurun birleşimi, gümüşün rekor seviyelere ulaşmasının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, elektronik ve yarı iletkenler gibi alanlarda gümüşün vazgeçilmez bir sanayi girdisi haline gelmesi bu metale olan talebi ciddi biçimde artırıyor. Gümüş üretiminin çoğunlukla diğer metallerin yan ürünü olması da arzın aynı hızda artmasını engelliyor.

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda da kullanılıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yoğun gümüş talebiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında.

ALTIN FİYATLARI DA ZİRVEDE

Öte yandan altının ons fiyatı ise 4973 dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu hafta Borsa İstanbul’da hisse senetleri yükseliş kaydederken, altın fiyatları güçlü artışıyla öne çıktı; dolar ve euro ise sınırlı yükseliş gösteriyor.