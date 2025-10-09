Ons gümüş 1980'lerde gördüğü 50 dolar seviyesini geçti. Ons gümüş bugün 1980'de gördüğü 49,95 seviyesini geçerek 51,23 dolar ile rekor tazeledi.

Gümüş, Ocak 1980'de gün içinde 50,36 doları görürken, günü 48,70 dolardan tamamlamıştı. Gram gümüşte 68,85 TL seviyesine yükselerek rekorunu tazeledi.

ASTROLOG ÖNER DÖŞER VE HANDE KAZANOVA TARİH VEREREK BİLDİ

Gümüşteki tırmanışı Astrolog Öner Döşer ve Hande Kazanova, SÖZCÜ TV'de tarih vererek önceden bildi. SÖZCÜ TV'de Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu Gökyüzü Sohbetleri programına katılan Astrolog Öner Döşer ve Hande Kazanova'nın, altın ve gümüşle ilgili tahminleri tuttu. İki astrolog tarih vererek, gümüşün yükselişini önceden bildi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Öner Döşer, gümüş ve altınla ilgili yorumunda, "En büyük zirvesini Aralık ayında yapacağını öngördüğüm altın fiyatlarında da biraz daha yükselişin ardından bir dalgalanma görebiliriz. Bu yılı en yüksek prim oranıyla kapatacağını öngördüğüm gümüş için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ekim ayının 20’li tarihlerinde tekrar bir yükseliş görebiliriz. 13 Ekim Pazartesi ile başlayan haftada da yukarı yönlü bir tetikleme görebiliriz. Gümüş astroloji haritası özellikle destek aldığı zamanlar olacağını düşünüyorum. Altın fiyatlarının da ekim ayından itibaren daha yukarı çıkacağını sanıyorum" dedi.

Astrolog Hande Kazanova da gümüşün büyük değer kazanacağına programda vurgu yaptı ve , "Ben 13 Ekimden sonraki dönemin gümüş için çok büyük bir ralli dönemi olacağını düşünüyorum. 13 Ekim'den sonra gözler gümüşe çevrilecek gibi görünüyor" dedi.