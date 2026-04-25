Ocak ayındaki 121,64 dolarlık zirvesinden sonra 75-80 dolar bandına gerileyen gümüş, yatırımcıyı "Boğa bitti mi?" sorusuyla baş başa bıraktı. Gümüş Enstitüsü ve dev bankalardan gelen veriler tam tersini söylüyor.

Piyasa, son bir yıllık küresel üretime eşdeğer bir "açlık" içinde.

Gümüş Enstitüsü'nün verileri sızdı: Piyasa üst üste altıncı yılında da arz açığı veriyor.

2021-2025 yılları arasındaki toplam açık, dünyanın tam bir yıllık gümüş üretimine (813 milyon ons) eşitlendi.

Gümüşün %70'i altın, bakır ve çinkonun yan ürünü olarak çıkıyor. Fiyatlar uçsa bile madenler yeni arz yaratacak.

Teknoloji 'gümüş' diye sayıklıyor

Bir elektrikli araç, normal araçtan %79 daha fazla (50 grama kadar) gümüş gerektiriyor. AB’nin 2030’daki 700 GW güneş hedefi ve AI veri merkezlerinin devasa donanım ihtiyacı, gümüşü "yeri doldurulamaz" kılıyor.

Kısa vadede gümüşün fiyatı 74,78 dolara kadar gerileyerek 50 günlük ortalamasının altına düştü. Fed'in yeni yol haritası ve Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim petrolü 106 dolara fırlatırken, faizlerin yüksek kalma ihtimali değerli metalleri saniyeler içinde baskılıyor.

Önümüzdeki 5 yıl için 3 senaryo

Analistler gümüşün geleceğini 3 koldan deşifre etti:

Temel senaryo (85 - 140 Dolar): Goldman Sachs ve JP Morgan bu seviyeleri destekliyor. Altın 5.000 dolara koşarsa, gümüş matematiksel olarak 100 dolar barajını saniyeler içinde aşacak.

Kötümser senaryo (60 - 90 Dolar): Faiz baskısının sürmesi durumunda gümüş bu aralıkta sabitlenir; ancak arz açığı fiyatın çakılmasını imkansız kılıyor.

İyimser senaryo (150 - 300 Dolar): Altın-gümüş oranının tarihi seviyelere (%17:1) dönmesi durumunda, Peter Krauth gibi analistler 300 dolarlık bir patlama bekliyor.