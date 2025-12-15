'Yaprak Dökümü'nün en sevilmeyen karakteri 'Oğuz'a hayat veren ve o dönem yıldızı parlayan Tolga Karel, daha sonra oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşındı. TIR şoförlüğü ile başladığı serüvenine kendi lojistik firmasını kurarak devam eden Karel, Sarah Scott'la dünyaev,ne girdi ve bu evlilikten 4 tane çocuğu oldu.

Tolga Karel Amerika'ya taşınmadan önce iseTürkiye'de, 2011 yılında Günay Musayeva ile evliydi. Evlilikten bir yıl sonra da Cihangir ismini verdikleri oğlunu kucağına aldı. İlk başlarda oğluna düşkün bir tavır ve tutum sergileyen Tolga Karel, Amerika'ya yerleştikten sonra ise oğlunu reddetti, nafakasını ödemeyi de bıraktı.

Günay Musayeva daha önce yaptığı açıklamada Tolga Karel'e ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamadığını ve Cihangir'in babasının öldüğünü zannettiğini söylemişti.

"BU KADAR ACIMASIZ OLMA"

Geçen gün ise bir programa katılan Günay Musayeva,Tolga Karel'e seslendi. Cihangir 18 yaşına gelene kadar Karel'in izin kağıdına ihtiyacı olduğunu söyleyen Musayeva, şu sözlerle isyan etti:

"Cihangir hastalandı, sağlık sorunları çıktı. Bunun için İngiltere'de önemli bir doktordan randevu aldım. Babasına yazdım, ki sağlık sorunları için, lütfen izin kağıdı gönderir misin diye. Göndermedi. 5 yıldır hayali Disneyland'e gitmek. Bunu anlattım. Mesaj attı, sesli mesaj attı. Lütfen dedi, benim hayalim. İzin kağıdını gönderir misin? Belki dedim doğum gününde insafa gelir. Çocuğun sesini dinler belki bir şey olur. Yine cevap alamadık, göndermedi. Kendisinden hiçbir zaman maddi manevi bir beklenti içinde olmadık. Biz aştık artık bu konuları. Cihangir'le kabullendik. Şimdi 4 çocuğu olduğunu gösteriyor. 5. çocuğunu gözden çıkarmış."

"Bir çocuk bunu rica ediyor. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacaksın. Yapabileceğin tek şey sana yakın konsoslosluğa gidip bir imza atmak. Bu sadece beş dakika zamanını alacak. Bu kadar acımasız olma, biraz insafa gel. Bunu insanlık için yap, kendi çocuğun olarak görme. Herhangi bir çocuğun hayalini gerçekleştirmeye yardımcı olacaksın. Oğlumu sadece Gürcistan ve Azerbaycan'a götürebiliyorum. Umarım şu an insafa gelir, hayatında bir kere insanlık için bir şey yapar."

"Sağlık sorununda bile göndermedi ben yani bilmiyorum prosedür gereği bizim bu izin kağıdına 18 yaşına dek ihtiyacımız var. Hiçbir şekilde, hepsini görüyor, okuyor ve dönmüyor."