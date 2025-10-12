Beyaz Saray tarafından kamuoyuna sunulan raporda Trump'ın sağlık durumunun "olağanüstü" olduğu belirtildi. Trump'ın kişisel doktoru Sean Barbabella, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı:

"Başkan Trump olağanüstü bir sağlık durumuna sahip. Kardiyovasküler, solunum, nörolojik ve fiziksel performansı yaşına göre son derece güçlü."

Rapora göre Trump'ın kalp sağlığı, genç bir yetişkinle eşdeğer seviyede. Bu sonuç, Trump'ın sık sık diyet kola tüketip fast-food yemesine rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğunu ortaya koydu.

ORTA DOĞU ZİYARETİ ÖNCESİ TAM KONTROL

Trump, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde yıllık rutin sağlık kontrolünden geçti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesinde grip ve COVID-19 aşılarını yenilediğini de açıkladı.

Nisan ayında yapılan kapsamlı muayenede Trump'ın 1.90 boyunda ve 102 kilo olduğu, kolesterol seviyesinin ise "iyi kontrol altında" tutulduğu bilgisi paylaşılmıştı.

SAĞLIK İDDİALARINA NET YANIT

Rapor, Trump'ın genel fiziksel dayanıklılığını "üst düzey" olarak değerlendirirken, golf performansına da özel bir vurgu yaptı. Doktor Barbabella, "Başkan düzenli olarak golf oynuyor ve yaşıtlarına göre olağanüstü reflekslere sahip" dedi.

Öte yandan temmuz ayında Trump'ın bacaklarında şişlik ve sağ elinde morluklar olduğu yönündeki haberler tartışma yaratmıştı.

Uzmanlar bu durumun, 70 yaş üstü bireylerde sık rastlanan kronik venöz yetmezlik veya aspirin kaynaklı doku hassasiyeti olabileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray ise iddiaları "önemsiz" olarak nitelendirerek, Trump'ın sağlık durumunun stabil olduğunu vurgulamıştı.