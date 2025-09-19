

Bilim Dergisi Science'da yayınlanan yeni araştırmaya göre, su tüketmeye dair ortaya atılan önerilerin geçerliliğini yitirdiğini ortaya koydu. Araştırma, 23 farklı ülkeden 5,600 kişi üzerinde yürütüldü. Kişilerin günlük sıvı ihtiyaç kişisel koşullara göre değişiklik gösteriyor.

BELİRLİ FAKTÖRLER SU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Yapılan araştırmalarda, bilim insanları su ihtiyacının sabit bir oranı olmadığını ortaya koydu. Su ihtiyacı için bazı etkenler ön planda. Bunlar sırayla yaş, kilo, yaşam tarzı, iklim koşulları ve fiziksel aktivite düzeyi gibi pek çok değişken etkenler. Gün içerisinde bu etkenler ekseninde sıvı gereksinimi karşılanıyor. Örneğin, sıcak havalarda ağır işlerden birinde çalışan kişi, serin ortamda çalışan kişiye gör daha fazla su tüketir.

VÜCUT SİNYALLER VERİYOR

Su tüketmenin en güvenilir işaretinin susama hissi olduğunu belirten uzmanlar, kişinin susuzluk hissetmediği halde kendini zorlayarak su içmesini doğru olmadığını söylüyor. Yan, vücudun verdiği doğal sinyaller takip edilmeli.

SPOR YAPANLARA UYARI

Düzenli olarak egzersiz yapan kişilere de uyarılar yapıldı. Uzmanlar bu kişilerin daha fazla sıvıya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Burada su tüketmen değil elektrolit dengesi açısından sodyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de önem taşıyor.

SU İÇMEK ZORLAMAYIN

Su ihtiyacının kişisel olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ağızda yaşanan kuruluk, açıklanamayan yorgunluk hissi ve koyu renkli idrar gibi belirtilerin, vücudun su ihtiyacına işaret edebileceği söylüyor.