Tuz ve yağ bakımından yüksek olan cipsler, kalp hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bir kez alıştıktan sonra vazgeçmek pek de kolay olmuyor...

İngiliz yazar Jon Livesey için cips yemek adeta bir bağımlılık haline gelmişti. Yıllarca günde beş-altı paket cips yiyen Livesey, ani bir kararla cipsi hayatından çıkardı. Ancak beklemediği durumlar da beraberinde yaşandı...

EN SONUNDA YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDI

The Mirror'daki haberde Livesey, cips alışkanlığını şu sözlerle anlattı: "Günde beş-altı paket cips yiyordum. Eğer bunlardan biri büyük boy olursa, porsiyonumu azaltmazdım hatta bunu küçük bir bonus olarak görürdüm. Bunu vicdan azabı duymadan yapıyordum çünkü beni durduracak hiçbir şey yoktu."

Çevresindekiler tarafından sağlığına dikkat etmesi yönünde uyarılar alsa da yıllarca fazla kilo almadan veya büyük sağlık sorunları yaşamadan cips yemeye devam etti. Ancak son yıllarda ultra işlenmiş gıdaların zararlarını anlatan belgeseller, podcastler ve kitaplar nedeniyle gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı...

CİPSİ BIRAKTI AMA CİPS ONU BIRAKMADI: 3 YIL RÜYALARINA GİRDİ

Livesey, cipsi bırakmaya karar verdiğinde bunun kolay olmayacağını biliyordu. 2022'nin başında ani bir kararla cipsi bıraktı. İlk iki hafta boyunca aralıklı krizler yaşadı ama zamanla bu isteğini kontrol etmeyi başardı. Ancak garip olan, bıraktıktan sonra yaşadığı tuhaf rüyalar oldu...

Livesey cipsi bırakmasından bir ay sonra geceleri ter içinde uyandığını ve cips yediğini sanarak büyük bir suçluluk duyduğunu anlattı. İlk başta bu durumu ilginç bir tesadüf olarak görse de altı aylık süreçte dört kez cips yediğini gördüğü rüyalarla boğuştu. Rüyalar, yaklaşık üç yıldır sürse de artık bundan kurtulduğunu söyledi:

"Nikotin, alkol veya uyuşturucu bırakan insanların bu maddeleri içeren rüyalar gördüğünü biliyordum. Ama cipsin de bu etkiyi yaratması çok şaşırtıcı..."

Bağımlılık üzerine araştırmalar yapan uzmanlar; cips gibi ultra işlenmiş gıdaların bilinçaltında sigara veya alkol kadar güçlü bir yer edinebileceğini belirtiyor. BBC'de yayınlanan 'Irresistible: Why We Can't Stop Eating' adlı belgeselde, Pringles gibi cipslerin formunun el ve ağız için mükemmel şekilde tasarlandığı ve bu sayede bilinçaltında sürekli yeme isteği oluşturduğu anlatılıyor...

Livesey, üç yıl boyunca cips yemediğini ve artık rüyaların sona erdiğini belirtiyor. Ancak ailesi hala zaman zaman cips tükettiği için cipslerle yüzleşmek zorunda kalıyor...