Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşürürken, iyi kolesterol olan HDL seviyelerini artırarak kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ortaya koyuyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜREREK KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Hücre yapımı ve hormon üretimi için gerekli olan kolesterolün kandaki dengesizliği, ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Yüksek LDL kolesterol damarlarda plak birikimine neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırırken, HDL kolesterol ise fazla kolesterolü kan dolaşımından temizleme görevi üstleniyor.

Diyetisyen Wendy Bazilian, HDL kolesterolün işleyişini, "Etrafta dolaşarak fazla kolesterolü toplayan ve vücuttan atılması için geri getiren çöp kamyonlarına" benzeterek, bu dengenin korunmasının kardiyovasküler sağlık açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ AÇIKLANDI

Cevizin kolesterol seviyeleri üzerindeki olumlu etkileri, içerdiği besin ögelerinin kombinasyonuna dayanıyor:

Yaklaşık 28 gram ceviz, 4 gram bitkisel protein içeriyor. Doymuş yağ oranının düşük olması sayesinde LDL kolesterolün yükselmesini engelliyor.

Ozon başına 2 gram lif barındıran ceviz, sindirim sisteminde kolesterole bağlanarak vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

İçerdiği alfa-linolenik asit (ALA) ile LDL kolesterolün kandan temizlenmesini ve kalp fonksiyonlarını destekliyor.

Serbest radikalleri nötralize ederek oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltıyor, HDL kolesterol seviyelerini destekliyor.

Bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvik ederek metabolik süreçlere ve kolesterolün düşürülmesine katkı sağlıyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Loma Linda Üniversitesi tarafından 1993 yılında gerçekleştirilen ilk kapsamlı araştırma, cevizin kolesterolü düzenleyici etkisini bilimsel olarak kayıtlara geçirdi. Takip eden süreçte yapılan yüzlerce çalışma da kuruyemiş tüketiminin sağlığa faydalarını doğruladı.

Elde edilen bulgulara göre, günde ortalama 1 ila 2 ons (28-56 gram) ceviz tüketmek, LDL kolesterol seviyesinde yaklaşık %4 oranında düşüş sağlıyor. Uzmanlar, bu orandaki bir düşüşün uzun vadede kalp hastalığı riskini belirgin şekilde azalttığını ifade etti.