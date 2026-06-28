Henan eyaletine bağlı Luohe şehrinde bulunan Luohe Vahşi Yaşam Hayvanat Bahçesi tarafından açılan istihdam kadrosu, sosyal medyada yayılmasının ardından kısa sürede dolduruldu. İlana göre, işe alınan kişilerin özel tasarım siyah ayı kostümleri giyerek günde altı saat park içinde dolaşması ve ziyaretçileri eğlendirmesi gerekiyor.

MESAİ SAATLERİNDE KONUŞMAK KESİNLİKLE YASAK

Hayvanat bahçesi yönetimi, hem içe dönük hem de dışa dönük karakterdeki bireyler için uygun olduğunu belirttiği pozisyonun çalışma şartlarını katı kurallarla belirledi. Cinsiyet ayrımı gözetilmeyen kadroya başvurmak için adayların 18 yaşından büyük ve fiziksel olarak sağlıklı olması şartı aranıyor.

Görevlilerin mesai saatleri içinde ziyaretçilerle konuşması kesinlikle yasaklanırken, personele sadece ayı sesine benzer mırıltılar çıkarma izni veriliyor. Ayda 4 gün izin hakkı bulunan çalışanların park içinde serbestçe hareket etmesine, dans etmesine veya uzanmasına olanak tanınırken, turistlerden gelecek yiyecek ikramlarını kabul etmeye de hazırlıklı olmaları isteniyor.

BAŞVURU REKORU KIRILDI

Hayvanat bahçesi yetkilileri, ilanın yayımlanmasının ardından birkaç gün içinde 100'den fazla resmi başvuru aldıklarını ve açık pozisyonların tamamen kapandığını duyurdu. Sosyal medyada performansları popülerlik kazanan oyuncuların, primlerle birlikte 15 bin dolar olan temel maaşın daha da üzerinde kazanç elde edebileceği belirtildi.

Uygulama, sosyal medyada ve yerel kamuoyunda bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, Henan eyaletindeki aşırı sıcak yaz aylarında kalın kostümlerle çalışmanın yaratacağı sağlık risklerine dikkat çekerken; bazı yorumcular ise ayı taklidi yapan insanların, çocukların vahşi hayvanlara karşı algısını yanıltabileceği ve güvenlik açısından korku eşiğini düşürebileceği yönünde endişelerini dile getirdi.