Türkiye’nin gündemi Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası, KKTC seçimleri ve CHP’nin “mutlak butlan” davasına dönerken teröristbaşı Apo’ya özgürlük sloganları atılıyor. “Umut hakkı” ve “dağdakilere af” ayrıca İmralı ziyareti de ısıtılıyor.

Meclis’te “Biji Serok Apo” sloganları, Diyarbakır’da da Türk polisi için “düşman” anonsu yapılıyor. Ana dilde eğitim ve 50 bin kişinin katili teröristbaşının bu süreçte “başmüzakereci olması” talepleri de konuşuluyor.

Türkiye gündemi, 8 aydır İBB ve CHP’li belediyelere yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu davası, CHP’yi bölme hedefli ‘butlan’ tartışması ve hafta sonu yapılan Kıbrıs seçimiyle meşgul. TV’ler ve sosyal medya CHP’ye yönelik senaryoları tartışıyor.

APO PAZARLIKLARI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin itici gücüyle yürüyen ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’te kurulan komisyon, 78 günü geride bıraktı. 5 Ağustos’ta ilk çalışmasını yapan komisyon bugüne kadar 15 kez toplandı. 128 farklı kuruluş temsilcisi ve kişiyi dinledi. Önümüzdeki günlerde Milli Savunma ve İçişleri bakanları ile MİT Başkanı kapalı toplantıda komisyona sunum yapacak. Bu aşamadan sonra yasal değişiklikler gündeme gelecek. “Umut hakkı, dağdakilere af, PKK’lılara siyaset hakkı’’gibi birçok konu ile “Apo’ya af” dahil pazarlıklar başlayacak.

UMUT HAKKI

Komisyonda bugüne kadar makul önerilerin yanı sıra uç talepler de gündeme geldi. PKK elebaşı Öcalan’ın umut hakkından yararlandırılması dağdaki teröristin yargılanmadan topluma karışması ve maaş bağlanması, Suriye’nin kuzeyindeki YPG’nin özerk yapısına ses çıkarılmaması da istendi.