2026 için en düşük emekli maaşlarının asgari ücrete çıkarılması tartışmasında kamuoyunun nabzı açıklandı. Ankete katılanların yüzde 78,9’u maaşların asgari ücret seviyesine yükseltilmesini destekliyor.

ASAL Araştırma'nın eylül ayında 2 bin kişiyle yaptığı emekli maaşı anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye Siyasi Gündem Eylül 2025 Araştırmasu NUTS-2 sistemine göre 26 ilde 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Araştırma yüzde 95 sınırında +/- 2.5 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirildi.

Karşı görüşte olanların oranı ise sadece yüzde 13,6 ile sınırlı kalırken, yüzde 7,5’lik kısım fikir belirtmekten kaçındı.

Uzmanlar, emeklilerin ekonomik güvenliğinin sağlanmasının artık bir zorunluluk hâline geldiğini vurguluyor. Türkiye’de milyonlarca emekli için önümüzdeki yıl yapılacak düzenlemeleri bekliyor.