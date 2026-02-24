Gündemar Araştırma'nın 21-24 Ocak arasında 2 bin 255 kişiyle gerçekleştirdiği 'Türkiye Gündemi' anketi siyaset gündemini hareketlendirdi.

Ankette, katılımcılara, "Bu pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "İkinci turda hangi adaya oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

Buna göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 33,33 ile birinci parti konumunu korudu.

İkinci sırada ise yüzde 28,56 oy oranı ile AKP yer aldı; AKP'nin 1,12'lik kayıpla yüzde 30'un altında kalması ankette dikkat çeken detay oldu.

Önceki ankete göre oy oranında artış görülen DEM Parti yüzde 9,38 ile üçüncü sırada yer aldı.

'MİLLİYETÇİ' OYLAR YÜZDE 16'YI AŞIYOR

Ankette özellikle Zafer Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'nin toplam oy oranın yüzde 16'yı aşması dikkat çekti.

Üç partinin olası ittifakı durumunda üçüncü sırada yer alabilir.

Ankette partilerin aldığı oy oranları şöyle:

Şirketten yapılan detaylandırmada kararsız, fikrim yok ve protesto oyların yüksek seviyesini koruduğu belirtildi.

ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanlığına ilişkin olası ikinci tur senaryolarında ise muhalefet adaylarının Recep Tayyip Erdoğan karşısında üstünlüğünü koruduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan karşısında 16,14 puanlık bir farkla önde yer alırken; Mansur Yavaş’ın da benzer şekilde yüzde 17,28 farkla Erdoğan’a karşı açık ara önde olduğu görüldü.