Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün yaptığı açıklamada CHP'yi ikinci parti olarak ifade etmesinin ardından Gündemar Araştırma'nın yaptığı anket gündemi salladı.

Şirketin Ekim 2025 dönemine ait anketinde katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" diye soruldu.

Söz konusu ankete göre CHP yüzde 35,25 ile birinci sırada yer alırken AKP yüzde 29,09'da kaldı.

Üçüncü sırada DEM Parti yüzde 8,67 destek alırken MHP yüzde 7,13 oranıyla seçim barajının üzerinde yer aldı.

Ankette dikkat çeken partilerden biri de Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi bu ankette yüzde 5,16 oy alırken 'ittifak yapma potansiyeli' olduğu partilerden İYİ Parti de 4,70 oy aldı.

ERDOĞAN ÜÇ İSME DE KAYBEDİYOR

Anketin "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tur" oylamasında da ABB Başkanı Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan karşısında açık ara önde yer aldı.

Erdoğan'a karşı ikinci tur anketinde Mansur Yavaş yüzde 60,34'e yüzde 39,66; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 57,97'ye yüzde 42,03 ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 53'40'a yüzde 46,60 olarak önde göründü.