Türkiye sancılı bir süreçten geçiyor. Emeklinin, çalışanın hali harap, alım gücü gitgide düşüyor.

Siyasi çalkantılar, açılım çıkmazı gündem karmakarışık hale gelmişken, dün sabah hiç kimsenin aklına gelmeyecek isimlerin gözaltına alındığı bir operasyon gündeme düştü.

ERÇEL’E YAKALAMA

Bir süredir duraksayan ünlülere uyuşturucu soruşturmasında dün şafak operasyonu yapıldı.

Eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı işadamı Fikret Orman, eski Galatasaray Başkanı Burak

Elmas, Sabancı Holding veliahtları Hakan ve Kerim Sabancı ile tanınmış manken Güzide Duran ile Didem Soydan’ın da aralarında bulunduğu 14 isim gözaltına alındı.

Yurt dışında olduğu belirlenen oyuncu Hande Erçel için ise yakalama kararı çıkarıldı.

‘GENEL AHLAK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:

-Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır.

-Uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.

ÜNLÜLER ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe ÖzbudaK, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tarı saat 10.30’da adliye sevk edilecek.