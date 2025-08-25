Sanat ve medya dünyasında günlerdir gündemde olan taciz iddiaları ve sosyal medyada yayılan mesaj ifşaları tartışılmaya devam ediyor. Fotoğrafçı Mesut Adlin ile başlayan ifşaların ardından bazı oyuncuların da benzer ifşalarla gündeme gelmesi infial yarattı.

Bir televizyon kanalında program yapan sunucu Oylum Talu, yaşanan tartışmalara dair görüşlerini paylaştı. Oyuncu Cenk Torun’u konuk eden Talu, ifşa kültüründen rahatsız olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu mesaj ifşalama işinden hoşlanmıyorum ben açıkçası. Bir insan bir insanla sıkıntı yaşıyorsa bunu bire bir çözmeli. Ünlü diye ifşa etmek doğru değil. Rahatsız mı oluyorsun? Blokla kardeşim, blokla geç. Niye ifşalıyorsun? O ifşa bana çok başka şeyler çağrıştırıyor, bu benim fikrim.”

Talu’nun bu açıklamaları sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Pek çok kullanıcı Talu'nun sözlerine tepki gösterdi.