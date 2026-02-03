Bu olağanüstü doğa olayı sırasında Güneş’in tamamen örtüldüğü evre rekor sayılabilecek bir süre olan 6 dakika 23 saniye sürecek. Bu süre, gökyüzünün son yüz yılın en uzun süreli karanlıklarından birine sahne olması demek.

BU TUTULMA 'ÖZEL'

Tam Güneş tutulmalarında karanlık süresi genellikle birkaç dakikayla sınırlı kalıyor. 2027’deki tutulmayı özel kılan ve uzun süre karanlığa neden olacak unsur Ay ve Dünya’nın yörüngesel konumları. Olay sırasında Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın noktası olan yerberiye ulaşacak, Dünya ise Güneş’e en uzak konumda bulunacak.

Bu nadir kozmik hizalanma, Ay’ın gökyüzünde daha büyük görünmesine ve Güneş ışınlarını rekor sayılabilecek bir süre boyunca tamamen engellemesine olanak tanıyarak dakikalarca karanlığa neden olacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulmanın tam karanlık oluşturacağı yerler geniş bir coğrafyayı kapsayacak fakat Türkiye'den tam olarak seyredilemeyecek.

Ay’ın gölgesi, İspanya’nın güney ucundan başlayarak Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali üzerinden geçecek. Bu hat üzerindeki bölgelerden, tam Güneş tutulması izlenebilecek.

Özellikle Mısır’daki Luksor şehri gibi noktalar, tutulmanın en uzun süre gözlemlenebileceği yerler arasında gösteriliyor. Türkiye ise bu hattın biraz kuzeyinde kalıyor.

Bu nedenle Türkiye’deki gözlemciler tam tutulmaya değil, Güneş’in bir kısmının Ay tarafından örtüldüğü parçalı Güneş tutulmasına tanıklık edecek.

'ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Altı dakikayı aşan bu uzun karanlık süresi, bilim insanları için de önemli bir fırsat sunuyor. Araştırmacılar, bu süre zarfında Güneş’in dış atmosferi olan korona, yani taç tabakası üzerinde daha detaylı incelemeler yapabilecek.

Böylece tutulma, yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda bilimsel çalışmalar açısından da değerli bir olay olarak öne çıkıyor.

EKPİMAN KULLANILMALI: KALICI GÖZ HSARI OLABİLİR

Uzmanlar ise bu tarihi anı izlemek isteyenler için önemli bir güvenlik uyarısında bulunuyor.

Güneş’e doğrudan bakmanın kalıcı göz hasarına yol açabileceği hatırlatılarak, gözlem sırasında mutlaka ISO 12312-2 standartlarına sahip onaylı tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiği vurgulanıyor.