Enerji krizine karşı yenilikçi çözümler arayan Almanya, rotayı karadan suya çevirdi. Tarım arazilerini korumak amacıyla başlatılan ve Bavyera eyaletinde hayata geçirilen "Yüzen Dikey Güneş Panelleri" projesi, enerji dünyasında taşları yerinden oynatıyor. 2 bin 500 panelden oluşan dev sistem, ulaştığı verimlilik rakamlarıyla şimdiden küresel bir model haline geldi.

GÜNEŞ PANELLERİNİ DİKEY YERLEŞTİRİYORLAR

Geleneksel güneş tarlalarının aksine bu projede, mühendislik harikası bir yöntem izleniyor. Panellerin göl yüzeyine dikey olarak yerleştirilmesi, hem alan kaybını sıfıra indiriyor hem de güneş ışınlarının gün içindeki değişken açılarından maksimum fayda sağlanmasına olanak tanıyor.

FATURALARI %70 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlara göre dikey paneller, sadece güneşin en tepede olduğu anlarda değil; sabah ve akşam saatlerinde de yüksek performans sergileyerek enerji üretimini güne dengeli yayıyor. Paneller su yüzeyini gölgeleyerek hem suyun aşırı buharlaşmasını engelliyor hem de tarım arazilerinin güneş panelleriyle işgal edilmesinin önüne geçiyor. Projenin uygulandığı tesislerde elektrik faturalarının %70 oranında düştüğü raporlandı.

SANAYİ VE TARIMDA YENİ DÖNEM

Enerji maliyetlerinin tırmanışta olduğu bir dönemde gelen bu %70'lik başarı, dikey panel teknolojisinin kısa sürede dünya geneline yayılacağının habercisi. Alman mühendislerin "doğayla barışık sanayi" mottosuyla geliştirdiği bu model, atıl durumdaki gölleri ve su rezervlerini birer "altın madenine" dönüştürüyor.