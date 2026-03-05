Sevilla Malzeme Bilimi Enstitüsü (ICMS) araştırmacıları tarafından geliştirilen teknoloji, perovskit güneş hücrelerini yağmur enerjisiyle birleştirerek yenilenebilir enerjide yeni bir sayfa açtı. Sistemin temelini, panel yüzeyine uygulanan 100 nanometre kalınlığındaki özel bir florlu polimer kaplama oluşturuyor. Bu teflon benzeri katman, damlaların yüzeye çarpmasıyla oluşan kinetik enerjiyi doğrudan elektrik akımına dönüştürüyor.

TRİBOELEKTRİK ETKİSİYLE YÜKSEK GERİLİM

"Triboelectric Effect" (Sürtünme ile elektriklenme) prensibini kullanan sistem, damlanın yüzeyle teması ve ayrılması sırasında oluşan yük farkını yakalıyor. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, tek bir yağmur damlasının çarpmasıyla 110 volta kadar açık devre gerilimi elde edildi. Santimetrekare başına 4 miliwatt güç yoğunluğu üretebilen sistem, yağmurlu havalarda güneş panellerinin verim kaybı yaşama sorununa alternatif bir çözüm sunuyor.

NEM PROBLEMİNE KARŞI HİDROFOBİK KORUMA

Perovskit güneş hücrelerinin en büyük dezavantajı olan neme karşı hassasiyet sorunu, yeni geliştirilen kaplama ile ortadan kalktı. Yüzeydeki hidrofobik koruma, su temas açısını 110 dereceye çıkararak hücreyi sıvıdan izole ederken, ışık geçirgenliğini de artırarak güneş enerjisi verimini yükseltiyor. Bu çift taraflı koruma, panellerin ömrünü uzatırken enerji üretim kapasitesini her türlü hava koşulunda optimize ediyor.

AKILLI ŞEHİRLERDE PİLSİZ SENSÖR DÖNEMİ

Araştırmacılar, bu teknolojinin devasa güneş santrallerinin yerini almasından ziyade mikro enerji sistemlerinde kullanılmasını hedefliyor. Akıllı şehir sensörleri, çevresel izleme istasyonları ve ulaşılması zor bölgelerdeki IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları, bu paneller sayesinde pil veya kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Yağmurdan elde edilen bu enerji akışları, otonom sistemlerin kesintisiz enerji ihtiyacını karşılayacak.