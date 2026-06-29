İspanya, 12 Ağustos 2026 tarihinde anakarasından son 121 yıldır görülmeyen ilk tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacak. Bilim insanları, bu nadir doğa olayının en net izlenebileceği küresel merkezin Valencia şehri olduğunu duyurdu.

VALENCIA'DAKİ TUTULMA NE KADAR SÜRECEK?

Tam gölge hattının merkezinde yer alan Valencia'da tam güneş tutulması 60 ila 70 saniye arasında sürecek. Nadir gök olayı kentte saat 20:32 ile 20:33 arasında tam evresine ulaşırken, kısmi tutulma evresi gün batımıyla eş zamanlı olarak 19:38 ile 21:01 saatleri arasında gözlemlenebilecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronomları, İspanya anakarasından en son 1905 yılında izlenebilen bu olayın ardından bir sonraki tam tutulmanın 2053 yılına kadar gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Ülke, 2026 ile 2028 yılları arasında üç farklı tutulmaya ev sahipliği yaparak bilim dünyasında nadir görülen bir göksel döneme girecek.

GÖZLEM İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Valencia bölgesel yönetimi, yoğun turist akınına karşı Albufera Doğa Parkı, Puçol Plajı ve Aras de los Olmos karanlık gökyüzü rezervi gibi resmi izleme alanları belirledi. Kentteki turizm işletmeleri ise gözlem terasları, bilimsel konferanslar ve özel tekne turlarını içeren etkinlik programlarını şimdiden hazırladı.

Uzmanlar, güneş tutulmasının doğrudan veya yetersiz ekipmanla izlenmesinin merkezi görme yeteneğinde kalıcı kayba yol açacağını vurguluyor. Güvenli bir gözlem için normal güneş gözlüklerinin hiçbir koruma sağlamadığı, mutlaka ISO 12312-2 sertifikalı özel tutulma gözlüklerinin kullanılması gerektiği bildirildi.