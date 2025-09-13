Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

İSTANBU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri, Kocaeli, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, yurdun büyük bölümünde parçalı yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECENİN ALTINA SEYREDİYOR

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara’da 28, İstanbul’da 27, İzmir’de 32, Adana’da 36, Diyarbakır’da 35 ve Samsun’da 26 derece civarında olacak.